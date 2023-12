Treviso: Stefani (Lega), impegno Nordio a fare luce su morte Ballan è stato tempestivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare luce sulla vicenda di Vanessa Ballan "l'impegno del ministro Nordio, così come chiesto dal sottosegretario Ostellari, è stato tempestivo ed è importante soprattutto in questa fase". Lo scrive in una nota la senatrice e capogruppo della Lega in commissione Giustizia, Erika Stefani. "Bene dunque la richiesta di una relazione dettagliata sull'accaduto. Una ragazza è morta, in balia del suo carnefice: non siano lasciate ombre sulle valutazioni fatte e le conseguenze che hanno avuto", ha concluso. (Rin)