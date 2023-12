Monza: Spazio 37 aperto per la raccolta di indumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire la dignità di cui hanno diritto gli ospiti dell'accoglienza notturna in via Borgazzi a Spazio 37, circa 25 persone, e i fruitori del Progetto Docce del sabato mattina, viene loro offerta la possibilità di ricevere un cambio completo di indumenti, biancheria e vestiti. A questo scopo è possibile per i cittadini donare abiti puliti e in buono stato, portandoli direttamente presso la sede di via Borgazzi 37 nei seguenti giorni ed orari: lunedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12:30. Gli indumenti più richiesti sono: jeans, felpe, giacconi pesanti, guanti, sciarpe e cappelli invernali, tute e scarpe da ginnastica, scarponcini invernali, coperte e sacchi a pelo. Intanto anche allo Spazio Rosmini i volontari della Rete Tiki Taka hanno attivato un servizio di raccolta di indumenti e di coperte per la stagione invernale in collaborazione con la rete Monza. CON, la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, CSV Monza Lecco Sondrio, Arci Scuotivento, Spazio Rosmini, Sei Ruote di Speranza: in questo caso la sede è aperta ogni giovedì dalle 10 alle 16. (Com)