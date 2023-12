Mar Rosso: media Usa, Houthi utilizzano intelligence iraniana per organizzare attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane stanno fornendo informazioni di intelligence ai ribelli yemeniti Houthi, i quali utilizzano i dati di Teheran per lanciare droni e missili contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che nella regione sarebbero presenti navi da ricognizione controllate dalle “forze paramilitari iraniane”, le quali inviano a sua volta le informazioni agli Houthi per organizzare gli attacchi contro le navi che passano attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Negli ultimi giorni, il Pentagono ha già annunciato una iniziativa per creare una forza navale internazionale e proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso, dopo che diverse società hanno iniziato a cambiare le proprie rotte per evitare di essere attaccate dai ribelli. Un portavoce degli Houthi ha affermato al quotidiano che i ribelli non si avvalgono dell’aiuto dell’Iran per organizzare gli attacchi. “Abbiamo le nostre infrastrutture di intelligence”, ha detto. (Was)