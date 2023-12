Difesa: M5s, Fd’I vuole export armi libero, non lo consentiremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari di Fratelli d'Italia, sotto dettatura del ministro della Difesa Crosetto, “stanno cercando di smontare la legge 185 che dal 1990 regolamenta la vendita di armi italiane all'estero. Vorrebbero addirittura eliminare ogni controllo sull'export di armi sviluppate e prodotte con finanziamenti, anche minimi, da parte dell'Unione europea, vale a dire, potenzialmente, tutte”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle delle commissioni Difesa di Camera e Senato. “Il Movimento 5 stelle viglierà con rigore per impedire che gli emissari politici della lobby delle armi facciano saltare i paletti che limitano questo delicato settore commerciale per dare mani libere ai venditori di morte. Anzi, attraverso i nostri emendamenti al progetto di riforma di Crosetto, ci batteremo per rendere più restrittiva la legge 185 eliminando le scappatoie a cui il governo di turno può ricorrere, come ha fatto nel caso di Israele, per non sospendere le licenze di esportazione di armi verso Stati in guerra o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani", aggiungono. (Rin)