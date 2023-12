Mes: Bonelli (Avs), Giorgetti conferma che governo è allo sbando, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, "che ha ammesso che avrebbe votato a favore del Mes, sono l'ennesima conferma che questo governo è completamente allo sbando". Lo scrive in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli. "Le sue parole non solo sollevano dubbi sulla sua idoneità, ma evidenziano una deriva di politiche disconnesse dalla realtà del Paese. A questo punto le dimissioni del Giorgetti sarebbero un atto di dignità. È inaccettabile constatare come motivazioni ideologiche e propagandistiche prevalgano sulle esigenze effettive del Paese. L'assoluta mancanza di coerenza nell'allocare risorse finanziarie, con l'approvazione di progetti inutili, costosi e dannosi come il Ponte sullo Stretto di Messina, mentre settori cruciali come trasporto pubblico, sanità e istruzione subiscono tagli insostenibili, è vergognosa", conclude Bonelli. (Rin)