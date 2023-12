Difesa: Casa Bianca, grazie a Tokyo per trasferimento di Patriot agli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente la decisione del governo giapponese, che ha annunciato il trasferimento di sistemi missilistici Patriot per ripristinare gli inventari Usa. Lo ha detto in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan. “Si tratta di una decisione che contribuirà alla sicurezza del Giappone e alla stabilità della regione indopacifica: in questo modo, infatti, le forze statunitensi manterranno una adeguata capacità di deterrenza e risposta”, ha detto. (Was)