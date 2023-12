Balcani: Tajani, accelerare i tempi per l’adesione Ue dei Paesi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole “accelerare i tempi” per l’adesione all’Ue dei Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, in una conferenza stampa successiva all’incontro a Tirana con il premier albanese Edi Rama. “Vogliamo accelerare i tempi di adesione anche per impedire che ci sia influenza nei Balcani anche di Paesi extra europei. Quindi un ricongiungimento dei Paesi che non potevano far parte dell’Unione europea perché sotto il regime comunista. Adesso è tornata la democrazia, con tanti problemi, però sono Paesi che vogliono far parte dell’Europa perché è la loro identità”, ha detto Tajani.(Res)