Balcani: Tajani, sono Paesi che consideriamo fra nostri interlocutori principali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto con i Balcani è fondamentale: sono Paesi che consideriamo fra i nostri interlocutori principali. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in una conferenza stampa successiva all’incontro con il premier albanese Edi Rama. “Il confronto è periodico, abbiamo dato vita a un gruppo di amici dei Balcani addirittura a New York presso le Nazioni Unite, e ne abbiamo creato uno a Bruxelles nell’ambito del Consiglio”, ha sottolineato Tajani. “Continuiamo a lavorare in questa direzione”, ha aggiunto il ministro. (Res)