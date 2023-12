Migranti: Tajani, collaborazione con Balcani è fondamentale contro l’immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione con i Paesi dei Balcani è fondamentale per la stabilità del Mediterraneo e della stessa regione balcanica, dove passano le rotte dell’immigrazione clandestina. Lo ha dichiarato il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, in una conferenza stampa successiva all’incontro a Tirana con il premier albanese Edi Rama. “Per noi la collaborazione con loro è fondamentale per la stabilità del Mediterraneo e la stabilità dei Balcani, da dove passano tante rotte e quindi anche per la lotta all’immigrazione clandestina, al traffico di droga, al traffico di esseri umani. L’attività della Guardia di Finanza qui in Albania, che collabora con la polizia albanese, è legata anche al contrasto di queste vicende. Lo stesso fanno i finanzieri che stanno in Montenegro”, ha dichiarato Tajani.(Res)