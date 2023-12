Albania-Italia: Tajani su protocollo migranti, voglio essere ottimista, spero in rapida approvazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato di voler essere “ottimista” sull’approvazione del protocollo Italia-Albania in materia di cooperazione migratoria. In una conferenza stampa successiva all’incontro con il primo ministro albanese Edi Rama, il titolare della Farnesina ha detto di rispettare ciò che deciderà la Corte costituzionale albanese. “Ho informato Rama che ieri abbiamo approvato la procedura d’urgenza sull’accordo. Non tocca a noi interferire. Lui ha apprezzato la mia decisione di ribadire la posizione di assoluto rispetto di un organo istituzionale di questo Paese”, ha affermato Tajani. “Voglio essere ottimista, sperando che in tempi rapidi ci possa essere l’approvazione di questo progetto”, ha poi detto il ministro. (Res)