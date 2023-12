Serbia: premier Brnabic, entro 2027 esporteremo oltre 10 miliardi euro in settore Ict

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2027 la Serbia esporterà nel settore delle tecnologie e dell'informazione (Ict) oltre 10 miliardi di euro. Lo ha dichiarato la premier serba Ana Brnabic, secondo cui nello stesso settore, entro la fine del mandato del prossimo governo, saranno impiegate "140 mila persone". La ministra ha sottolineato che che "nel 2012 la Serbia ha esportato nel settore delle Ict per 375 milioni di euro, mentre quest'anno la cifra ammonterà a 3,6-3,7 miliardi di euro". "Adesso la Serbia ha uno sviluppo economico più dinamico e mantiene i giovani nel Paese, mentre quelli che se ne sono andati tornano a casa", ha sottolineato. "Grazie all'Istituto per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale abbiamo un grande afflusso dei nostri esperti dall'estero, che tornano in Serbia per lavorare qui all'Istituto anche dopo 10 e 20 anni all'estero", ha sostenuto Brnabic, la quale ha ricordato che per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale, si sta pensando al suo utilizzo nel Paese "nel settore sanitario, energetico e in altri campi". (Seb)