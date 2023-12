Sanità: Tripodi (Gruppo Misto), bene Rocca, rinnovati i contratti ai precari del comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come anticipato in una nota di qualche giorno fa, in risposta al consigliere Rodolfo Lena, confermo che al 31 dicembre 2023 nessun operatore sanitario perderà il proprio posto di lavoro. Così in una nota Orlando Angelo Tripodi, vicepresidente della commissione Sanità alla Pisana. "Ancora una volta la giunta Rocca mantiene quanto promesso - aggiunge - e avvia il rinnovo dei contratti dei precari del comparto sanitario fino al 30 giugno del 2024. Esprimo entusiasmo per come procede spedita questa Giunta sui temi caldi che riguardano i cittadini del Lazio. Rinnovare i contratti significa dare continuità ai servizi, ma soprattutto garantire una politica a favore dell'occupazione, con effetti evidenti anche per le vite di individui e famiglie, se pensiamo all'impatto che l'accesso a forme di lavoro precario hanno sulle storie personali come la disponibilità economica a sostenere percorsi lavorativi frammentati, e altre variabili come le competenze, le conoscenze e la possibilità di reperire altri lavori. La Giunta Rocca ancora volta mette a segno un colpo importante, a dispetto dei toni allarmistici dei una certa sinistra e dei sindacati, ma noi non perdiamo tempo in chiacchiere, ogni giorno parlano i fatti", conclude Tripodi. (Com)