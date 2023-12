Speciale infrastrutture: Abruzzo, firmato il nuovo contratto di servizio Regione-Trenitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato a Pescara, in Regione, il nuovo Contratto di servizio decennale tra la Regione Abruzzo e Trenitalia. L'intesa è stata siglata dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e dall'Amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi. Il valore economico complessivo del contratto, che definisce le caratteristiche principali dell'offerta ferroviaria regionale e punta ad incrementare ancora di più la qualità dei servizi destinati ai pendolari, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione dei servizi tra ferro e gomma, è pari a 846,1 milioni di euro. Alla firma del contratto di servizio erano presenti anche il Sottosegretario con delega alle Infrastrutture, Umberto D'Annuntiis ed Enrico Dolfi, in veste di esperto tecnico del Presidente della Regione in relazione alle infrastrutture ferroviarie. "Grazie a questo nuovo contratto con Trenitalia, che segna una nuova stagione nel trasporto ferroviario e nella integrazione dei servizi tra ferro e gomma, la regione Abruzzo – ha spiegato Marsilio – sarà più vicina al resto del mondo, contribuendo a colmare un gap ultradecennale. Il maggiore beneficio sarà per i pendolari, con un importante investimento di Trenitalia finalizzato al rinnovamento della flotta e all'acquisto di nuovi treni, ma anche per i tanti visitatori che stanno scoprendo l'Abruzzo grazie a una maggiore accessibilità dei nostri territori, comprese le aree interne". (Gru)