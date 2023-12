Speciale infrastrutture: Tav, assessore Infrastrutture Piemonte, consegna fresa altro passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro della prima fresa in questo momento significativo rappresenta un passo tangibile verso una connessione più stretta tra Italia e Francia. Lo ha affermato l'assessore alle Infrastrutture del Piemonte Marco Gabusi in merito alla consegna della prima fresa transfrontaliera per la Tav. "Questa consegna simboleggia un ulteriore tassello che conferma la volontà di concludere un opera che ci consentirà di superare le barriere geografiche, unendo le nazioni attraverso una rete ferroviaria europea più integrata e sostenibile", ha concluso. (Rpi)