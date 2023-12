Speciale infrastrutture: Egitto, 455 milioni di dollari da istituzioni internazionali per secondo terminal a Damietta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse istituzioni internazionali hanno annunciato l'erogazione di un pacchetto finanziario di 455 milioni di dollari per costruire un secondo terminal container nel porto di Damietta in Egitto. Lo ha annunciato il governo egiziano attraverso un comunicato stampa, precisando che il finanziamento comprende 125 milioni di dollari dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), 120 milioni di dollari dalla Società finanziaria internazionale (Ifc), 100 milioni di dollari dalla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib), 60 milioni di dollari dalla Società tedesca d’investimento per lo sviluppo (Deg) e 50 milioni di dollari dall’istituzione finanziaria di sviluppo francese, Proparco. Le compagnie che gestiranno il terminal sono Eurojet Germania, Contship Italia e Hapag-Lloyd International Shipping Lines, secondo un accordo siglato lo scorso anno con il governo egiziano. (Cae)