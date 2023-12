Speciale infrastrutture: Corea del Nord, Aiea, secondo reattore nucleare apparentemente operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo reattore nucleare presso il complesso nordcoreano di Yongbyon è apparentemente entrato in funzione per la prima volta. E’ la valutazione formulata ieri l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e da esperti indipendenti, secondo cui Pyongyang potrebbe essersi dotata di una fonte aggiuntiva per l’arricchimento del plutonio necessario alla produzione di armi nucleari. La Corea del Nord ha usato per anni il combustibile esausto di un reattore nucleare da cinque megawatt sito proprio a Yongbyon per produrre plutonio di grado militare da destinare al suo arsenale atomico. La sorveglianza satellitare del sito ha evidenziato uno scarico di acqua calda da parte di un secondo e più grande reattore ad acqua leggera, un segnale che quest’ultimo potrebbe essere diventato operativo per la prima volta in assoluto. L’Aiea non ha accesso alle infrastrutture nucleari della Corea del Nord dal 2009, quando il Paese espulse gli ispettori dell’agenzia, che deve ora affidarsi alla sola analisi di immagini satellitari. (Was)