Speciale infrastrutture: Germania-Svezia, Rwe rileva progetti per parchi eolici di Vattenfall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Rwe ha rilevato i progetti del concorrente svedese Vattenfall per tre parchi eolici al largo del Norfolk in Gran Bretagna, in precedenza sospesi. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che gli impianti hanno una potenza da 1,4 gigawatt ciascuno e sono stati acquistati da Rwe per un totale di circa 1,1 miliardi di euro. La transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2024, con Rwe che prevede di attivare tutti e tre i parchi eolici al largo del Norfolk “entro questo decennio”. Vattenfall aveva interrotto i progetti per queste infrastrutture a luglio scorso, a causa del notevole aumento dei costi. (Geb)