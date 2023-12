Speciale infrastrutture: da Bei 200 milioni ad A2a per contribuire a elettrificazione consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estensione e modernizzazione delle infrastrutture di distribuzione dell’energia elettrica in Lombardia per contribuire al raggiungimento dei target nazionali ed europei di decarbonizzazione attraverso l’elettrificazione dei consumi. Questo l’obiettivo del finanziamento di 200 milioni di euro che la Bei ha concesso ad A2A, in linea con il REPowerEU, che vuole rispondere alla crescente domanda energetica favorendo al contempo la diffusione delle rinnovabili, la diversificazione e la sicurezza delle forniture energetiche. Le attività previste comprendono il rinnovamento e l’ampliamento delle reti elettriche di A2A al fine di offrire agli utenti un servizio sempre più efficiente e di consentire la connessione di nuove utenze - stimate in oltre 40 mila entro il 2027 – strategiche per il processo di elettrificazione dei consumi e per un crescente utilizzo di energia green prodotta da fonti rinnovabili che il Gruppo vuole favorire. Il piano di interventi di A2A legati al finanziamento comprende infatti il potenziamento della propria rete in media tensione con oltre 200 km di nuove linee e il rifacimento di 247km di rete esistente, cui si aggiungono circa 86 km di nuove linee in bassa tensione e la sostituzione di 152 km di rete in bassa tensione già esistente. (Com)