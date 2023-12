Turismo: assessore Roma, grandi flussi in città, solidarietà a cittadini ma sacrificio importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella tra romani e turisti "è sicuramente una convivenza complicata" però "tutto questo genera grandi ricadute economiche per la città". Lo ha detto l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, intervenuto a "Gli Inascoltabili", il programma radiofonico di Radio Roma Sound. "Solidarietà ai cittadini romani. Però, diciamo che è un sacrificio importante, perché questi flussi turistici così grandi non era scontato ottenerli - ha spiegato -. Abbiamo lavorato duramente promuovendo la città in giro per il mondo, tra fiere turistiche internazionali, organizzando grandi eventi che spingessero ancora una volta i turisti a venire a Roma, a rimanere un giorno in più. Tutto questo - ha aggiunto - genera grandi ricadute economiche per la città, per le imprese, ma anche tanti posti di lavoro. Quindi, non c'è dubbio che tutti questi milioni di turisti a Roma vanno anche ad appesantire comunque una città che è complicata. Però, facciamo attenzione, perché non più tardi di 16 mesi fa Roma viveva la sua più grande crisi economica dovuta al Covid, avevamo più di 400 alberghi chiusi, avevamo tutto il tessuto economico dei servizi, dai taxi, Ncc, ristoranti, bar, guide turistiche, tutte le aziende lavorano per gli alberghi, le lavanderie". (segue) (Com)