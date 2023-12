Turismo: assessore Roma, grandi flussi in città, solidarietà a cittadini ma sacrificio importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un mondo enorme - ha sottolineato Onorato -, gli organizzatori stessi di eventi, gli artisti, i tecnici che non lavoravano. Quindi, oggi le cose vanno molto bene, dobbiamo essere molto felici. Questo non vuol dire che il lavoro è finito, perché noi possiamo rendere il turismo a Roma molto più compatibile con la città. Per questo servirà ancora tempo, perché dobbiamo distribuire i turisti in tutta la città, non soltanto al centro. Però fare a dicembre di quest'anno il 36 per cento in più di arrivi turistici dello scorso anno, che a sua volta erano come gli arrivi turistici del 2019, è un risultato pazzesco. Voi immaginate che avremo 100 mila turisti in più solo nel periodo di Natale rispetto allo scorso anno", ha concluso. (Com)