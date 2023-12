Fvg: Ires su dati Inps, in primi 9 mesi 2023 4 mila assunzioni in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023 il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato è diminuito del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, facendo registrare quasi 4 mila assunzioni in meno. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato a livello regionale dati Inps. La provincia di Pordenone presenta il passivo più consistente (-7,8 per cento), seguita da Udine (-4,9 per cento). L’area giuliana (+1,9 per cento) e quella isontina (+2,7 per cento) mostrano invece dei moderati incrementi. (segue) (Frt)