Fvg: Ires su dati Inps, in primi 9 mesi 2023 4 mila assunzioni in meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, in Regione si rileva una consistente flessione del numero di nuovi contratti di lavoro in somministrazione (-15,2 per cento, pari a quasi 3.900 unità in meno), "connessa probabilmente al rallentamento di molte attività manifatturiere", spiega il ricercatore. Le assunzioni a tempo indeterminato evidenziano una contrazione, sebbene più contenuta (-4,5 per cento, 831 in meno). Le assunzioni in somministrazione sono diminuite soprattutto per quanto riguarda la componente femminile (-19,8 per cento, contro il -11,4 per cento degli uomini). La flessione ha inoltre riguardato in misura maggiore le assunzioni di lavoratori italiani (-17 per cento, contro il -12,2 per cento degli stranieri). Si rileva un incremento, sebbene minimo, solo delle assunzioni a tempo indeterminato (+2,6 per cento), relative al cosiddetto staff leasing. (segue) (Frt)