Lombardia: presentati i Percorsi di Fede per favorire il turismo religioso sostenibile

Presentato a Mantova l'esito del bando del Ministero del Turismo per la valorizzazione dei "Percorsi di fede" alla presenza dell'assessore regionale al Turismo Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali e del presidente della Provincia Carlo Bottani. L'iniziativa è sostenuta dal Ministero con 790 mila euro a fondo perduto. "Attraverso la cabina di regia della Provincia di Mantova e la sinergia dei Comuni il territorio mantovano - dichiara Mazzali - si è aggiudicato parte dei fondi messi a bando a dimostrazione delle grandi capacità e indiscussa visione degli amministratori locali nel raccogliere quest'importante opportunità di valorizzazione del territorio". Il progetto, sviluppato sul modello di alcune tra le più importanti case-history internazionali di turismo lungo itinerari naturalistico religiosi, intende recuperare e valorizzare, attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio storico, artistico, architettonico, museale, paesaggistico dei complessi religiosi e dei luoghi di culto. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di un turismo religioso sostenibile, accessibile ed inclusivo al fine di consentire ai pellegrini, ai viaggiatori e ai turisti di vivere un'esperienza intima, emotiva, sociale in armonia con il territorio e con l'ambiente.