Lombardia: presentati i Percorsi di Fede per favorire il turismo religioso sostenibile (2)

- Sono quattro i progetti presentati, con interventi specifici sul territorio. Il primo, con la Provincia di Mantova proponente in aggregazione con i Comuni di Mantova, Bagnolo San Vito, Castiglione delle Stiviere, Curtatone, Ostiglia, Quistello, Rodigo, San Benedetto Po, Sermide e Felonica e Volta Mantovana, prevede la realizzazione di un intervento di miglioramento del percorso e l'attivazione della promozione turistica con l'ausilio di strumenti e canali digitali che sarà attivata su tutto il territorio coinvolto dall'itinerario religioso. Il secondo ha come soggetto proponente il Comune di Rodigo, in aggregazione con la Provincia di Mantova, e ha la finalità di realizzare un ostello in un immobile parzialmente inutilizzato e l'attivazione della promozione turistica con l'ausilio di strumenti e canali digitali. Il terzo con il Comune di Volta Mantovana proponente, in aggregazione con la Provincia di Mantova e l'Ente Parco del Mincio, consentirà di realizzare un ostello in un immobile parzialmente inutilizzato. Il quarto vede il Comune di Quistello come soggetto proponente, in aggregazione con la Provincia di Mantova e l'Ente Parco del Mincio, con l'obiettivo di realizzare una foresteria per l'accoglienza e il ristoro dei turisti e dei viaggiatori in una ex scuola materna a Nuvolato di Quistello. Per tutti gli interventi sarà garantita un'attività di promozione turistica con l'ausilio di strumenti e canali digitali. "Non posso che complimentarmi con tutti i nostri amministratori locali che hanno lavorato per il bene del territorio e per la sua valorizzazione rappresentando un successo - conclude Mazzali - anche per le modalità di lavoro che possono e devono essere replicate in tutti i territori lombardi". (Com)