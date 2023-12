Fvg: Ires su dati Inps, in primi 9 mesi 2023 aumentate le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e settembre 2023 le cessazioni dei rapporti di lavoro sono diminuite del 5,2 per cento, passando dalle 116.144 alle 110.152. Sono però sempre più diffuse le dimissioni dei lavoratori, che costituiscono ancora la motivazione principale nel caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato a livello regionale dati Inps. Nel 2014 le dimissioni davano conto di poco meno della metà di tutte le cessazioni dei contratti a tempo indeterminato, a partire dal 2021 la loro incidenza supera stabilmente il 75 per cento e nei primi nove mesi di quest’anno risulta pari al 78,6 per cento. Le cessazioni di natura economica hanno un peso sempre minore, da quasi il 40 per cento nel 2014 a valori vicini al 10 per cento negli ultimi anni. Nel tempo è invece aumentata l’incidenza dei licenziamenti disciplinari dei lavoratori a tempo indeterminato (dal 2,5 per cento del totale nel 2014, all’attuale 5,5 per cento). (Frt)