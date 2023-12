Venezia: Brugnaro, Bosco dello Sport è progetto di interesse pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bosco dello Sport è un progetto di "interesse pubblico". Lo ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, a seguito dell'approvazione, nel corso dell'ultima seduta della Giunta comunale, di quattro delibere relative alla viabilità, opere di urbanizzazione, verde e area, che sono collegata alla realizzazione del Bosco dello Sport dal valore complessivo di 230 milioni di euro. "Questa opera - ha detto il primo cittadino - era nel programma elettorale, i cittadini ci hanno dato fiducia e noi ora abbiamo raggiunto l'obiettivo e adesso si parte. Lo sport non solo è strumento di benessere psico-fisico e prevenzione, ma è anche un veicolo di inclusione, partecipazione, educazione che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo, con particolare riferimento all'attrattività per i giovani. È dunque un progetto di interesse pubblico e di inclusione sociale attraverso lo sport. Ed è ecologico: abbiamo eliminato 600mila metri cubi di cemento e previsto di piantare 100mila alberi. A febbraio contiamo di attivare il primo cantiere. La prima delibera - spiega una nota - riguarda l'approvazione del progetto definitivo per il completamento della nuova viabilità Tessera-Aeroporto. È previsto un investimento di 39.500.000 euro. La seconda riguarda l'approvazione del progetto definitivo dell'opera denominata 'Bosco dello Sport: Opere di urbanizzazione interna' con l'investimento di 52.620.264 euro. (segue) (Rev)