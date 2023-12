Venezia: Brugnaro, Bosco dello Sport è progetto di interesse pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza delibera "ha portato all'approvazione del progetto definitivo delle 'opere a verde e di paesaggio' che costituisce parte degli interventi infrastrutturali previsti all'interno del Piano Urbano Integrato del Comune di Venezia" con un investimento di 28.750.000 euro. La quarta e ultima, il progetto definitivo dell'opera denominata 'Bosco dello Sport: arena' con un investimento complessivo di 107.895.770 euro. "L'approvazione dei progetti definitivi significa che stiamo continuando a lavorare a testa bassa per arrivare all'obiettivo - ha sottolineato l'assessore allo Sport, Andrea Tomaello -. Abbiamo rispettato tutti i tempi e continueremo a farlo per arrivare a terminare le opere nel 2026. Venezia nel 2023 si è classificata prima per investimenti nelle infrastrutture sportive grazie anche ad un grande lavoro di squadra con tecnici e amministratori che lavorano quotidianamente per dare finalmente a questa città infrastrutture sportive degne di un capoluogo di Regione". Con l'approvazione dei progetti, ha aggiunto l'assessore all'Urbanistica, Massimiliano De Martin, "viene confermato il percorso di questa Amministrazione volto a rispettare gli impegni presi con la cittadinanza, d'ora in avanti procederemo seguendo con attenzione l'andamento dei lavori nell'ambito dei vari cantieri". (Rev)