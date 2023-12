Roma: De Santis (CR), indifferenza Pd su tutela legale a ufficiali d'anagrafe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fatichiamo a comprendere il motivo per cui i consiglieri di maggioranza si siano astenuti dal votare il nostro odg volto ad accordare la tutela legale gratuita al gli ufficiali d'anagrafe e di stato civile alle prese con l'applicazione della controversa direttiva Gualtieri sulle occupazioni abusive. La concessione di questa possibilità sarebbe stata un atto di grande responsabilità nei confronti dei malcapitati ufficiali alle prese con una normativa del tutto ambigua e lacunosa, che espone ingiustamente gli stessi a conseguenze di natura penale e non solo". Lo dichiara, in una nota stampa, il capogruppo capitolino della lista civica Raggi Antonio De Santis. "L'Amministrazione Gualtieri non può lanciare il sasso e nascondere la mano. Tutelare gli ufficiali d'Anagrafe e di Stato civile dagli effetti di una direttiva di dubbia interpretazione e applicazione sarebbe stato il minimo che chi governa questa città avrebbe potuto fare. Alla luce di ciò, l'astensione dei consiglieri di maggioranza si configura come l'ennesima occasione persa per fare la cosa giusta".(Com)