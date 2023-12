Natale: Trenitalia, circa 18 milioni di persone scelgono treno per viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 18 milioni le persone che viaggeranno con Trenitalia durante le festività natalizie. Le prenotazioni registrate dalla società guidata da Luigi Corradi e capofila del Polo passeggeri del gruppo Fs, fanno emergere una crescita del 7 per cento rispetto allo scorso anno e sottolineano la scelta sostenibile degli italiani di viaggiare con il mezzo green per eccellenza. Le persone - si elgge in una nota di Trenitalia - usano il treno per tornare a casa in famiglia. Il Sud traina le prenotazioni con Calabria, Puglia e Sicilia, mete preferite da coloro che partono dal Nord. Trenitalia, per andare incontro al grande flusso di viaggiatori, su queste tratte e nei giorni di punta, ha attivato collegamenti extra come, ad esempio, 1 Frecciarossa notturno Milano-Reggio Calabria, 4 treni Frecciarossa Milano-Napoli, in doppia composizione, e 2 treni Milano-Pescara periodici, per offrire più posti ai viaggiatori. Fra le mete preferite degli italiani che hanno deciso di spostarsi in treno, oltre alle tradizionali città d’arte come Venezia, Firenze e Roma, ci sono le località di montagna come Bolzano, Trento, Bardonecchia e Oulx. Non solo treno, ma anche bus nei piani di viaggio di chi andrà in vacanza durante le festività natalizie, grazie ai FrecciaLink e ai Link in connessione diretta con i Frecciarossa e i treni del Regionale che permettono di raggiungere le Dolomiti (Madonna di Campiglio, Selva, Canazei, Cortina) e Courmayeur. (segue) (Com)