Lombardia: Caparini (Lega), da governo 11,4 milioni per turismo invernale Valcamonica

- Il Governo ha destinato 11,5 milioni di euro al turismo invernale della Valcamonica nell'ambito dei 200 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2022 a supporto delle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. Lo annuncia Davide Caparini Consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione 'Bilancio' al Pirellone. “Un forte sostegno a un asset portante del turismo italiano, favorendo l'attrattività turistica di due stazioni sciistiche cha hanno saputo distinguersi. Infatti, a Pontedilegno-Tonale è andato il massimo contributo possibile di 10 milioni di euro, mentre per la funivia Baradello ski area Aprica-Corteno Golgi sono stati stanziati 1,5 milioni di euro" afferma Caparini. (Com)