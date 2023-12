Roma: Compagnone (Pd), approvazione Bilancio importante per Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione dell'Aula Giulio Cesare al Bilancio 2024-2026 "arriva un grande segnale di attenzione e rilancio per il territorio del Municipio VI". Lo afferma in una nota il consigliere del Pd nel Municipio VI, Fabrizio Compagnone. "Un lavoro che va oltre gli steccati ideologici che certificano il livello del sindaco Gualtieri e dell'intera maggioranza. Continua il lavoro di attenzione nei confronti di un territorio più bisognoso per tante tematiche. Ora - prosegue - ci sarà una concentrazione affinché tutte le risorse vengano messe a terra e spese per il bene dei cittadini tutti. Roma è una, e pensare i territori più lontani dal centro come luoghi di opportunità è il pensiero che sta portando avanti il Campidoglio con i fatti, come l'approvazione di questo Bilancio. Siamo soddisfatti e continuiamo a lavorare per il solo e ultimo bene comune dei cittadini e del territorio".(Com)