Sanità: Rocca, nessun lavoratore rimane a casa, sindacati lontani dalla realtà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo significa che, "verificando azienda per azienda - ha detto il presidente della Regione Lazio -, ci sarà l'assorbimento di tutti i precari che parteciperanno alle selezioni secondo le norme. Potrebbe esserci per pochissimi un rischio di non avere il posto in pianta organica all'interno di una struttura. Ma l'impegno della Regione è quello di valutare il ricollocamento presso altre strutture: stiamo comunque parlando di una minima percentuale a fronte di un ricorso massiccio all'esternalizzazione di servizi fatto nel passare non da questa amministrazione. Questo doppio binario e doppia morale mi ha infastidito. E mi auguro che sia terminato una volta per tutte. Come Regione Lazio, abbiamo inserito l'indennità di vacanza contrattuale pagata a tutti i lavoratori della sanità, abbiamo messo nel Bilancio che stiamo approvando in queste ore il massimo dei fondi disponibili per il comparto sanitario e questo senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali, perché era giusto farlo e altrettanto le stabilizzazioni", ha concluso Rocca. (Rer)