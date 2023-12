Roma: Santori-Bordoni (Lega), no al Bilancio, solo numeri a caso e rincari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- A Roma "no al balletto di numeri che non corrispondono a quanto viene realizzato, no a un sindaco che trascura la necessità di rendere più efficiente l'amministrazione con la vendita di immobili, patrimonializzando e riducendo gli sprechi". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini della Lega, Fabrizio Santori e Davide Bordoni. "La Lega capitolina ha votato contro il bilancio di previsione approvato in Aula Giulio Cesare, un documento frutto di inadeguatezza e mancanza di programmazione che dimentica il confronto, e criticato anche dagli organi di controllo - spiegano -. Il costo dei servizi inoltre aumenta di ben il 37 per cento, un oltraggio agli sforzi di migliaia di imprenditori che lottano contro la crisi e sui quali piovono invece aumenti per l'occupazione di suolo pubblico per i tavolini all'aperto e nei mercati, e rincari anche per asili, mense scolastiche, servizi cimiteriali, matrimoni e musei. Questo è inaccettabile - sottolineano -, il sindaco Gualtieri sembra dimenticare i veri problemi che gravano sulla città".(Com)