Legge Bilancio: Zangrillo, grande attenzione a Pa per far crescere Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dedica “grande attenzione” alla Pa la Legge di Bilancio approvata oggi dal Senato e trasmessa alla Camera per l’approvazione definitiva. Lo sostiene in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo. “In attesa della sua approvazione definitiva, non posso che esprimere grande soddisfazione per le risorse stanziate a favore della Pubblica amministrazione – afferma il ministro Zangrillo – Su una Manovra complessiva di circa 24 miliardi, sono circa otto quelli dedicati ai rinnovi contrattuali, che a gennaio ci consentiranno di avviare le trattative per la tornata 2022-2024 in continuità con quella precedente. Un grande risultato, considerato che, quando ho prestato giuramento da Ministro, nell’autunno dell’anno scorso, oltre due milioni di dipendenti pubblici attendevano ancora i rinnovi del triennio 2019-2021. Su mio impulso, è stata impressa una forte accelerazione alle trattative, che in pochi mesi ci hanno consentito di recuperare il ritardo ereditato”. (segue) (Rin)