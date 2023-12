Legge Bilancio: Zangrillo, grande attenzione a Pa per far crescere Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la tornata 2019-2021 le retribuzioni sono aumentate del 4 per cento, questa volta gli aumenti saranno del 6 per cento - ricorda Zangrillo –. Un buon risultato, proprio come l’anticipo relativo all’intero periodo del 2024, riconosciuto con il cedolino di dicembre, pari all’indennità di vacanza contrattuale pagata nel 2023 moltiplicata per 6,7. L’importo totale è di circa due miliardi e corrisponde in media a 760 euro lordi annui a dipendente. Questo governo conferma dunque con i fatti l’intenzione lungimirante di voler puntare al rafforzamento della Pubblica amministrazione in quanto motore essenziale dello Stato attraverso il quale fornire a cittadini, famiglie e imprese servizi adeguati alle loro aspettative e sostenere così lo sviluppo e la crescita del Paese”. (Rin)