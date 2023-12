Sicilia: 5 milioni euro di contributi fondo perduto a edicole-agenzie distribuzione-stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Siciliana ha destinato cinque milioni di euro di contributi a fondo perduto rivolti a edicole e agenzie di distribuzione e stampa per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Lo comunica in una nota la Regione. Le risorse provengono dai fondi del Piano di sviluppo e coesione. "Il governo regionale ha dato il via a una misura attesa per sostenere un settore strategico della nostra economia", ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Si tratta di un comparto che da qualche anno vive una situazione di difficoltà che si è acuita durante l’emergenza sanitaria. Anche in questo caso, attraverso l'Irfis e la sua piattaforma digitale, diamo risposte concrete agli operatori del mondo editoriale". Per potere ottenere il contributo le imprese devono avere sede legale o operativa in Sicilia. Per quanto riguarda le edicole, la dotazione finanziaria ammonta a 4,2 milioni di euro. (segue) (Com)