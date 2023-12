Sicilia: 5 milioni euro di contributi fondo perduto a edicole-agenzie distribuzione-stampa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo concesso non potrà superare il limite di cinque mila euro per ciascuno dei soggetti ammessi che svolgono attività primaria con codice Ateco 47.62.10. Nel caso in cui, in seguito alla ripartizione, dovessero risultare delle risorse residue, queste saranno ripartite in parti uguali, sempre nel limite massimo di cinque mila euro, tra i soggetti ammessi che svolgono un’attività secondaria con lo stesso codice Ateco. Il plafond finanziario destinato alle agenzie di distribuzione e stampa è, invece, di 800 mila euro. Il beneficio verrà erogato in parti uguali a tutti i richiedenti fino a un massimo di 100 mila euro ciascuno, nel caso di imprese già operanti al 31 dicembre 2018, e per un massimo di 30 mila euro ciascuna per quelle non ancora operanti a quella data. In ogni caso - conclude la nota - il contributo non potrà eccedere un terzo del fatturato aziendale del 2019. (Com)