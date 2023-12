Sanità: Cosentino (Cisl Fp), se Regione Lazio vuole procedere a stabilizzazione disposti a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto con soddisfazione della autorevole decisione annunciata oggi" dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca "in merito alla proroga per il 2024 dei contratti precari nella Sanità del Lazio" in cui annuncia che "nessun operatore perderà il posto di lavoro. Ora ci aspettiamo che al prossimo incontro, la Regione proceda alla sottoscrizione di un accordo che garantisca tutti i lavoratori interessati nell'interesse della collettività e per la tenuta dei servizi alla salute". Così in una nota Giancarlo Cosentino, reggente della Cisl Fp Lazio. "La nostra azione e la nostra convinzione sono state sempre coerenti a riguardo: nessun lavoratore deve perdere il posto di lavoro e si deve procedere speditamente con i percorsi di stabilizzazione, nell'interesse degli operatori e del buon funzionamento di un sistema sanitario regionale che soffre da tempo di una grave carenza di personale in tutti i profili", prosegue il sindacalista. "Siamo soddisfatti di questa presa di posizione che smentisce quanto invece affermato dalla direzione regionale, anche attraverso una apposita circolare inviata a tutte le aziende, dove si subordinava la proroga ad una serie di condizioni tecniche che non garantivano la completa attuazione delle stabilizzazioni. Attendiamo di essere convocati per formalizzare in un accordo con le parti sociali la decisione annunciata dal presidente Rocca", conclude Cosentino. "Se la volontà della Regione è quella di procedere alle stabilizzazioni, come sollecitato dalla Cisl, senza disperdere un solo posto di lavoro siamo pronti a riprendere il confronto per giungere presto ad una intesa". (Com)