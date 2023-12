Roma: imbrattato nuovo varco elettronico Ztl fascia verde in via Togliatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atto di vandalismo, la scorsa notte, in viale Palimiro Togliatti a Roma, contro uno dei nuovi varchi elettronici che saranno a presidio della Ztl fascia verde. La telecamera è stata imbrattata con vernice rossa e sopra sono stati scritti insulti e parolacce. Lo fa sapere in una nota Roma servizi per la Mobilità. "Inizierà a brevissimo un tentativo di riparazione - spiega -. Nel caso non fosse possibile si dovrà procedere alla sostituzione totale o parziale del dispositivo danneggiato con una spesa nell'ordine delle migliaia di euro, una cifra ingente visto che, è bene sottolinearlo, si tratta di soldi pubblici". (Com)