- Oggi, come da tradizione, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato la ministra della Difesa, Margarita Robles, il capo di Stato Maggiore della Difesa e gli alti comandanti dell'Esercito. "Ho ribadito il mio apprezzamento per il magnifico lavoro delle nostre Forze armate nella difesa della pace e della sicurezza", ha scritto il premier in un messaggio su X. (Spm)