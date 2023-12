Serbia: sondaggio Crta, elezioni a Belgrado forse influenzate da “migrazioni organizzate di voti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dei dati finora raccolti e delle analisi effettuate esiste il “fondato sospetto” che alle elezioni del 17 dicembre in Serbia si sia verificata una “migrazione organizzata di elettori” di dimensioni tali da influenzare in modo decisivo l'esito nella capitale Belgrado. È quanto ha rilevato la missione di osservazione del Centro per la ricerca, la trasparenza e la responsabilità (Crta), secondo cui gli osservatori hanno constatato in 71 seggi elettorali della capitale, cioè il 14 per cento, "esempi di raggruppamenti organizzati degli elettori" con una “possibile manipolazione delle identità”. I comuni interessati sarebbero quelli di Cukarica, Novi Beograd, Vracar, Vozdovac e Zemun. (Seb)