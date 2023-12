Legge Bilancio: Malan (Fd'I), segna svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "è molto soddisfatta dell'approvazione di questa legge di Bilancio che segna una svolta. Basta con i bonus, superbonus e regali vari all'assistenzialismo. Puntiamo invece sul lavoro, sullo sviluppo, sostenendo i redditi medio-bassi mettendo soldi in busta paga e sostenendo le famiglie". Lo ha detto a RaiNews24 il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, in merito all'approvazione della legge di Bilancio, in Senato. (Rin)