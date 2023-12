Mes: Calenda, Giorgetti non sa chi è o si sarebbe dimesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgetti "credo che lui stesso non lo sappia" chi è "perché se fosse il ministro dell'Economia si sarebbe dimesso". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a "Tagadà" su La7 commentando le dichiarazioni a margine dell'approvazione oggi al Senato della legge di Bilancio del titolare del Mef che ha dichiarato: "Il ministro dell'Economia e delle Finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziarie, ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni col Giurì d'onore mi sembra che non c'era aria per l'approvazione". Per Calenda "quindi c'è un ministro dell'Economia e delle Finanze, a cui Giorgetti si riferisce parlando di se stesso, che evidentemente e razionalmente era favorevole alla ratifica del Mes. Poi c'è Giorgetti, che era il signore che faceva parte del governo Draghi ma ha sfiduciato il governo Draghi. Suggerirei di cercare di far coincidere Giorgetti con la carica che ricopre".(Rin)