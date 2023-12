Gaza: Save the Children, una famiglia su quattro a rischio insicurezza alimentare acuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale situazione nella Striscia di Gaza sta spingendo bambini e famiglie verso la carestia. Lo ha affermato l’ong Save the Children alla luce dei nuovi dati del Sistema di classificazione integrata delle fasi della sicurezza alimentare (Ipc). Secondo la nuova analisi, “una famiglia su quattro a Gaza si trova ora ad affrontare condizioni catastrofiche di insicurezza alimentare acuta caratterizzate da carenze alimentari estreme e collasso dei propri mezzi di sussistenza”. “L'intera popolazione di Gaza è ora a rischio carestia: la percentuale più alta di persone che affrontano l'insicurezza alimentare che l'Ipc abbia mai registrato in qualsiasi Paese o regione nella storia”, secondo quanto si legge nel comunicato, che prosegue: “Quasi nessun aiuto umanitario raggiunge il nord di Gaza, nonostante il numero significativo di civili che ancora vi risiedono, compresi quelli che non sono riusciti a fuggire, come gli anziani e i disabili”. Save the Children ha ricordato che “secondo le stime delle Nazioni Unite, oltre 337 mila bambini sotto i cinque anni e 155 mila donne incinte e in fase di allattamento in tutta Gaza hanno bisogno di assistenza alimentare salvavita, ma più della metà di loro si trova nel nord della Striscia di Gaza ed è quasi completamente tagliata fuori da qualsiasi aiuto umanitario, compresi i servizi sanitari”. "Negare deliberatamente ai bambini l'accesso al cibo salvavita e ad altri beni essenziali, limitando gli aiuti umanitari, i servizi e le merci e spingendo una popolazione in aree sempre più piccole, che non sono attrezzate per farli vivere dignitosamente, viola il diritto umanitario internazionale", ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children nei Territori palestinesi. "Se il governo israeliano non consentirà immediatamente l'accesso agli aiuti umanitari e alle merci, una generazione di bambini di Gaza, sottoposta a continui bombardamenti, subirà le conseguenze a lungo termine di una grave malnutrizione. Molti semplicemente non sopravvivranno", conclude il comunicato. (Com)