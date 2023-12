Fvg: comune Pordenone, consegnato a Elio sigillo della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha consegnato oggi il sigillo della città a Stefano Belisari, in arte Elio, che questa sera riceverà anche il Premio Pordenone Musica 2023 al Teatro Verdi. “Sono onorato e felice per questo importante riconoscimento che giudico estremamente meritato”, ha detto Elio. “Ringrazio Pordenone, che è sempre stata un passo avanti in fatto di musica, oltre al maestro Roberto Prosseda con cui collaboro da tempo, sebbene proveniamo da mondi diversi che oggi si avvicinano sempre più. In fondo come diceva Berio, esiste solo musica bella e musica brutta, e noi facciamo musica bella. La lirica è stata ignorata per molti anni e per questo ora mi impegno per la sua diffusione, agendo di mia iniziativa”. Per Ciriani il riconoscimento è andato a “un autentico genio della musica contemporanea, la cui musica è difficile da incasellare”. “Pordenone è una cittadina di 50 mila anime – ha aggiunto Ciriani – ma è sempre stata all’avanguardia in campo musicale. Qui sono nati moltissimi gruppi e sono sorte numerose scuole di musica e realtà culturali ricche di talenti, di idee e con tanta voglia di fare. Con la consegna di tale sigillo, Pordenone offre a questo grande artista la sua stima e la sua amicizia”. (Frt)