Sardegna: continuità territoriale aerea, online questionario Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un questionario per raccogliere informazioni fondamentali per valutare l'efficacia dell'attuale regime di continuità territoriale aerea. Lo promuove l'Assessorato regionale ai Trasporti. La consultazione servirà a raccogliere dati utili ad avviare iniziative volte a migliorare i collegamenti aerei, con particolare riferimento allo scenario attuale e a rotte alternative o aggiuntive, e incentivare, incrementare, potenziare l'utilizzo del vettore aereo. I cittadini possono partecipare a tale consultazione compilando un questionario online in forma anonima e reso disponibile sulla piattaforma dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica della Regione Autonoma della Sardegna (SardegnaParteciPA). Questo il link: https://sardegnapartecipa.regione.sardegna.it/.../f/23/ (Rsc)