Veneto: Zaia, 29 dicembre apriremo tratta Montecchio-Malo della Pedemontana

- Il prossimo 29 dicembre "apriremo gli ultimi 22 chilometri e 300 metri della Pedemontana". Lo ha annunciato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nel corso della conferenza stampa di fine anno tenuta oggi da palazzo Balbi, sede regionale. "L'infrastruttura non sarà completata, perché manca il casello, faremo il tratto tra Malo e Montecchio Sud - ha continuato Zaia -. Avremo completato l'itinerario di 94 chilometri e mezzo. È un'opera che un massiccio importante, con 36 Comuni trevigiani e vicentini attraversati e quattordici caselli. È l'infrastruttura che ha il pedaggio più basso fra le nuove infrastrutture in Italia. Il casello lo sta realizzando la società Brescia-Padova. Ci promettono che ci daranno il casello a marzo. È innegabile che la Pedemontana abbia cambiato il modo di pensare la mobilità in quelle zone". (Rev)