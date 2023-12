Fine vita: Zaia, non è oggetto di battaglia politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è oggetto di battaglia politica, ognuno voterà quello che vuole. Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha risposta alla domanda sul tema del fine vita, nel corso della conferenza stampa di fine anno, che si è svolta oggi presso la sede della Regione. "Non ho promosso io la legge, che è di iniziativa popolare - ha poi sottolineato Zaia -. La legge non autorizza il suicidio assistito, ma definisce una risposta nella tempistica. Io non promuovo il fronte del pro vita e nemmeno quello del suicidio assistito. Attualmente non sappiamo se ci sia una domanda, dove sono. Ed è giusto che sia così. È un voto che non ha contenuto politico, i temi etici non ce l'hanno". (Rev)