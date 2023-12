Repubblica Centrafricana: attacco a militari e civili nel nord, almeno 21 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 21 persone sono state uccise da un gruppo armato in due distinti attacchi effettuati ad un avamposto di sicurezza e ad un villaggio nel nord della Repubblica Centrafricana. Lo ha riferito ai media un deputato federale, Ernest Bonang, spiegando che "i ribelli hanno prima attaccato i posti di blocco dell'esercito, uccidendo una persona e ferendone diverse altre, prima di attaccare la popolazione civile, uccidendo circa 20 persone". Il villaggio attaccato è Nzakoundou, dov'è stato eletto il deputato, e prima di andarsene gli aggressori hanno dato fuoco alle case. Nel Paese sono frequenti scontri fra ribelli armati dal 2013, quando i ribelli Seleka, prevalentemente musulmani, presero il potere e costrinsero l’allora presidente Francois Bozizé a lasciare l’incarico. Le milizie a maggioranza cristiana hanno poi reagito, prendendo di mira anche i civili nelle strade. Le Nazioni Unite, che hanno una missione di mantenimento della pace nel Paese (Minusca), stimano che i combattimenti abbiano ucciso migliaia di persone e provocato lo sfollamento di oltre un milione di persone, un quinto della popolazione del paese. Al momento l'attacco al villaggio di Nzakoundou non è stato rivendicato ma gli abitanti del posto hanno incolpato il gruppo 3R, o Return, Reclamation, Rehabilitation, uno dei numerosi gruppi di miliziani attivi nel nord della Repubblica Centrafricana. Il gruppo afferma di combattere per proteggere la minoranza della popolazione fulana, ma è stato accusato di uccisioni di massa e saccheggi di villaggi da quando è emerso nel 2015. (Res)