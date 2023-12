Pnrr: Ambrosi (Fd'I), per imprese italiane un aiuto in più per digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Le imprese italiane saranno sempre più digitalizzate per diventare più competitive a livello internazionale. Il ministro Urso ha infatti approvato la graduatoria provvisoria dei soggetti attuatori cui saranno destinati 42 milioni di euro per l'erogazione dei servizi di first assessment digitale ed orientamento alle imprese, ossia una sorta di verifica della maturità digitale delle imprese e il conseguente indirizzo per aumentarne le competenze. La digitalizzazione è un valore aggiunto al quale non è più possibile rinunciare, soprattutto per chi lavora a livello internazionale ma non solo. Per questo motivo l'impegno del ministero delle imprese e del made in Italy, in tal senso, acquisisce un valore ancor più simbolico, soprattutto se si tiene conto dell'utilizzo virtuoso dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi. (Rin)